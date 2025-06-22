استغل لامين يامال، جناح نادي برشلونة الإسباني، عطلة الصيف للقاء نجم طفولته وملهمه الأول، البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس الحالي.

وشوهد الثنائي وهما يخوضان مباراة ترفيهية في كرة القدم الطائرة، حيث وثقت الكاميرات لحظة اللقاء بين النجم الصاعد وأحد أبرز نجوم كرة القدم في العقد الأخير.

ونشر يامال صورة تجمعه بنيمار عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أرفقها برسالة مؤثرة قال فيها: "قدوة ومثال... شكرًا لك على كل شيء، رقم واحد دائمًا".

وكان يامال قد صرّح في وقت سابق أن نيمار يُعد مثله الأعلى في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه نشأ وهو يشاهد مهاراته وأهدافه، ويستلهم منه أسلوب لعبه.

من جانبه، عاد نيمار مؤخرًا إلى صفوف سانتوس البرازيلي، بعد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي في يناير الماضي، وذلك بهدف استعادة لياقته الكاملة تمهيدًا للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل.