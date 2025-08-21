وزير الخارجية الألماني يطالب الصين بالضغط على بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الصين بممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وعقب لقائه مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قال فاديفول، اليوم الخميس، إنه يجب على الصين أن تدرك أخيرًا "أن عليها أن تلعب دورا فاعلا في إنهاء هذا الصراع.. لكن للأسف، لم تقم الصين بذلك حتى الآن، رغم أنه طُلِب منها ذلك مرارًا".

وطالب الوزير الألماني، حكومة بكين بأن تنخرط في دور فاعل من أجل إنهاء هذا النزاع، وأن تمارس بشكل خاص ضغطًا سياسيًا، وكذا أيضًا ضغطًا اقتصاديًا، على روسيا، لكي تُظهر أخيرًا استعدادها للتفاوض.

وتابع فاديفول، حديثه منتقدا: "حتى الآن نرى بالأحرى مراوغات من جانب روسيا، إذا ما نظرنا إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية سيرجي لافروف".

وأردف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "لكن إذا غيرت الصين هذه الاستراتيجية – وهو أمر لم يفت أوانه بعد – فإنني أستطيع أن أتصور أن تضطلع بدور بَنَّاء في المستقبل".