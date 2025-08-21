شركة التجاري الدولي للتمويل CIFC تعزز حضورها في الخدمات غير المصرفية بمحفظة تتجاوز 4.1 مليار جنيه خلال اثني عشر شهرًا

شركة التجاري الدولي للتمويل CIFC بعد اثني عشر شهرًا تسجل انطلاقة قوية وتحقق محفظة عمليات بـ4.1 مليار جنيه

حققت شركة "التجاري الدولي للتمويل" (CIFC)، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أداءً قويًا منذ انطلاق أعمالها التجارية في أبريل 2024، حيث تجاوزت محفظة عمليات التخصيم 4.1 مليار جنيه مصري، فيما بلغت الأرصدة القائمة نحو 2.07 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.

وتعكس هذه النتائج الأداء التشغيلي القوي للشركة خلال فترة وجيزة، ما يبرز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتنامية بحلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تواكب التطورات الاقتصادية وتدعم النمو بمختلف القطاعات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ رشوان حمادي - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة قائلاً:

"إطلاق شركة التجاري الدولي للتمويل يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المستقبلية في أن نكون مؤسسة مالية متكاملة، لا تقتصر على العمل المصرفي التقليدي، بل تمتد لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء عبر قنوات مرنة ومتخصصة. نحن نؤمن أن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير حلول تمويلية متنوعة، تدعم جميع شرائح الأعمال – خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة – وتساعدها على التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة."

"نجاح CIFC في تحقيق هذه النتائج خلال فترة قصيرة هو انعكاس لجودة التخطيط، وكفاءة فرق العمل، والطلب الحقيقي في السوق على خدمات تمويل بديلة وفعالة. ونحن مستمرون في دعم CIFC بكل السبل المتاحة لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية."

ومن جانبه، أكد السيد أحمد الخولي – الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم شركة "التجاري الدولي للتمويل" CIFC، قائلاً:

"نحن فخورون بما تم إنجازه خلال الشهور الأولى من التشغيل، حيث استطعنا إثبات قدرتنا على التوسع بسرعة وكفاءة في سوق تنافسي. مهمتنا الأساسية هي سد الفجوة التمويلية التي تواجه كثيرًا من الشركات بمراحل مختلفة من نموها، عبر حلول متخصصة مصممة لتناسب طبيعة أعمالها وتدفقاتها النقدية."

"نعمل في CIFC برؤية حديثة واستراتيجية تركز على العملاء، مستفيدين من قوة CIB وخبراته، مع التركيز على الابتكار والسرعة في تقديم الخدمات. هدفنا ليس فقط تحقيق نتائج مالية قوية، بل أن نكون شريكًا حقيقيًا في نمو الشركات ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل."

وفي هذا السياق، توسع الشركة نطاق حلولها التمويلية لتشمل خدمات تمويل سلسلة التوريد (Supply Chain Finance)، لمساندة الشركات في إدارة التزاماتها النقدية وسلاسل الإمداد بكفاءة أعلى. وبحلول نهاية العام، تخطط لإطلاق منصة رقمية متكاملة تتيح لعملائها تجربة إلكترونية مرنة للوصول إلى كافة حلولها التمويلية. كما تعمل حاليًا على إضافة خدمات مالية جديدة، ضمن التزامها المستمر بتعزيز ما تقدمه من حلول متكاملة.

والجدير بالذكر أن شركة "التجاري الدولي للتمويل" قد تأسست في يونيو 2022، كشركة مالية متخصصة بالتخصيم والتمويل العقاري، لتمثل ذراعًا استراتيجيًا للبنك في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ضمن توجه البنك لبناء منظومة مالية شاملة تعزز فرص الوصول للتمويل، وتدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام.

وتواصل شركة "التجاري الدولي للتمويل" تنفيذ خطتها التوسعية عبر تطوير منتجات جديدة، وتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء، واستهداف شرائح أوسع من العملاء، بما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي بمجال الحلول التمويلية غير المصرفية في السوق المصري.