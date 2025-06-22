إيران تطالب مجلس الأمن بإصدار بيان إدانة ضد الولايات المتحدة

دعت الحكومة الإيرانية الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها إلى إصدار بيان إدانة صريحة وحازمة ضد الولايات المتحدة بسبب عدوانها على إيران.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو، الممثلة الدائمة لدولة غيانا كارولين رودريغز بيركيت.

وبحسب وكالة ارنا الرسمية، أكد عراقجي في رسالته أن المطلوب من الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إصدار بيان إدانة صريحة وحازمة لا لبس فيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت عراقجي إلى ضرورة إدانة الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية بأقوى العبارات الممكنة.

وقال: "يجب تحميل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن هذا الهجوم الإجرامي الذي نُفذ لدعم نظام يحكمه مجرم حرب مطلوب دوليًا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، والذي يجر العالم إلى الفوضى وعدم الاستقرار".

ويعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة في الساعات المقبلة بناءً على طلب من إيران للنظر في العدوان الأمريكي على منشآتها النووية وإدانته.

ويترقب العالم رد فعل طهران على هجمات شنتها الولايات المتحدة، فجر الأحد، على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، وانضمت بها إلى عدوان إسرائيلي متواصل على إيران منذ 13 يونيو الجاري.

ويشمل العدوان الإسرائيلي منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، ويرد عليه الإيرانيون بضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى على الجانبين.