قناة الإخبارية السورية الرسمية تبدأ بثها عبر القمر الصناعي تركسات 4A

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن قناة "الإخبارية" السورية الرسمية بدأت، الأحد، بثها عبر القمر الصناعي التركي "تركسات 4A".

وأكد أورال أوغلو في بيان مكتوب أن "تركسات" لعبت دورا استراتيجيا في التحول الرقمي في تركيا، وتوسيع الخدمات العامة، وتوفير اتصالات مستمرة في أوقات الأزمات.

وأوضح أنهم يستعدون الآن لنقل نفس الخبرة والبنية التحتية إلى عملية إعادة إعمار سوريا.

وقال: "ستنفذ تركسات مشاريع مستدامة مع سوريا في مجالات كثيرة، من البث إلى أمن البيانات، ومن اتصالات الكوارث إلى الخدمات الرقمية العامة".

وأضاف: "نتخذ خطوات ملموسة في عملية التعاون الجديدة التي بدأناها مع سوريا في مجال الإعلام والاتصالات. ويُعد بدء بث قناة الإخبارية عبر تركسات مؤشرا مهما على هذه العملية".

ويمكن مشاهدة قناة الإخبارية السورية عبر القمر الصناعي تركسات 4A على التردد "12422 V 27500 SR".