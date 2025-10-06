وزير الخارجية الألماني يعلن توجهه إلى مصر للمساهمة بمفاوضات السلام في غزة

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى مصر في زيارة مفاجئة بعد زيارة إسرائيل، في ضوء مفاوضات الوساطة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

وأعلن فاديفول، اليوم الاثنين، توجهه إلى مصر في زيارة مفاجئة، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وسيجري الوزير الألماني، محادثات غدا الثلاثاء، مع نظيره بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حول الوضع الراهن للمفاوضات في القاهرة، بحسب البيانات.

وقال فاديفول: "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم لنجاح المرحلة الأولى (من خطة السلام)، ولإطلاق سراح الرهائن، ولوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وللتوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، كل جهد يُبذل في هذا الصدد مُجدٍ".

وأكد فاديفول، أنه يفترض أن جميع الأطراف المعنية ستدعم خطة السلام، مضيفا أنه حتى في منطقة الخليج لم يسمع سوى أصوات مؤيدة لها.

وقال: "هذه بوادر جيدة، ولكن الآن يجب القيام بالعمل التنفيذي، وأنا أود أن أسهم في ذلك"، موضحا أنه سيلتقي لذلك بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وعائلات الرهائن قبل ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مؤكدا أن الرهائن "لا زالوا في صميم جهودنا السياسة الخارجية"، بحسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن فاديفول كان يعتزم في الأساس زيارة قطر والكويت فقط، فيما تُعتبر قطر وسيطا رئيسيا بين إسرائيل والفلسطينيين بفضل علاقاتها مع حركة حماس.

ومن المقرر أن تُعقَد في مصر، اليوم الاثنين، محادثات وساطة حول خطة ترامب للسلام بين ممثلي إسرائيل وحركة حماس.

ووافقت حماس على أجزاء من خطة ترامب للسلام، لكنها لم تقبل ببند إلقاء السلاح على نحو صريح.

ووفقا للخطة، سيحصل أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وإلقاء السلاح على عفوٍ فور إطلاق سراح جميع الرهائن.