صحة غزة: الاحتلال يخرج أغلب المشافي عن الخدمة

قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال يواصل منذ بداية العدوان الحالي تنفيذ هجمة ممنهجة تستهدف المنظومة الصحية في جميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «معا»، أن الاستهداف الذي يمارسه الاحتلال يشمل قصف المستشفيات ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأشار إلى أنّ الاحتلال أخرج جميع مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة، مشيرًا إلى أنه من أصل 28 مستشفى في مدينتي غزة والشمال، توقّف 21 منها عن العمل بشكل كامل.

ولفت إلى أنه لا يزال سبعة مستشفيات فقط تقدم خدماتها، من بينها مستشفى الشفاء والمعمداني والقدس والحلو.

وأكد أنَّ الاحتلال يضيّق الخناق على المستشفيات العاملة ويمنع وصول المرضى إليها، مما يعرّض حياة الجرحى والمرضى لخطر كبير.

وحذر من أنَّ استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى كارثة صحية حقيقية تمثل حكمًا بالإعدام على المصابين والمرضى في محافظتي غزة والشمال.

وشدد الدقران على أنَّ الطواقم الطبية تواصل عملها رغم المخاطر الكبيرة والنقص الحاد في الإمكانيات، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المرضى والجرحى والعاملين في القطاع الصحي.