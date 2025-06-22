إيران: المحادثات مع أمريكا أو إسرائيل أصبحت خارج نطاق البحث

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، إن المحادثات مع الولايات المتحدة أو إسرائيل أصبحت خارج نطاق البحث بعد الهجمات الأمريكية الليلية على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مقابلة بثتها محطة "إيه آر دي" الألمانية، صرح تخت روانجي بأنه "لا جدوى حاليا" من الاستمرار في المفاوضات بينما تتعرض إيران لهجمات من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد: "لا نريد محادثات من أجل المحادثات فقط".

وكان الجيش الأمريكي قد شن هجمات ليلية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية، في تصعيد كبير للصراع المستمر منذ أن بدأت إسرائيل هجماتها الواسعة على أهداف إيرانية في 13 يونيو، بهدف تدمير القدرات النووية الإيرانية.

وهددت إيران بالرد على التدخل الأمريكي، مما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع.

ودعت الدول الغربية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التهدئة وإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.

وقبل الهجمات الإسرائيلية على إيران، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأ عدة جولات من المحادثات النووية مع طهران، لكن المفاوضات اللاحقة تم إلغاؤها.

من جانبها، أكدت واشنطن أنها لا تزال منفتحة على الحوار بعد هجماتها على إيران، حيث صرّح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق من يوم الأحد أن بلاده أرسلت رسائل علنية وخاصة إلى إيران لإتاحة الفرصة أمام طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.