• إذا قام الإيرانيون بزرع ألغام في مضيق هرمز، فإن الصين ستكون الأكثر تضرراً وسيكون الأمر مكلفا جدا لها

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الصين، إلى التواصل مع إيران بشأن مضيق هرمز، الذي قد تغلقه طهران ردا على الهجوم الأمريكي الذي ضرب منشآت إيران النووية.

كان عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري قال إن البرلمان وصل إلى قناعة بضرورة إغلاق مضيق هرمز، لكن القرار النهائي في يد المجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد أن إغلاق مضيق هرمز مدرج على جدول أعمالهم، وأنه سيتم ذلك بالتأكيد حيثما دعت الحاجة.

وأضاف روبيو: "لا مشكلة لدينا مع الشعب الإيراني، ولم نستهدف الشعب الإيراني ليلة البارحة، بل استهدفنا المنشآت النووية".

وتابع: "إذا كان ما يريدونه هو برنامج سري لا يشبه أي برنامج نووي مدني في العالم، ويبدو أكثر وكأنه محاولة لصنع قنبلة، فسيستمرون في مواجهة مشاكل ليس فقط معنا، بل مع العديد من دول العالم".

ووصف إيران بأنها "المصدر الوحيد لعدم الاستقرار والمشاكل في الشرق الأوسط"، وأن امتلاكها لأسلحة نووية هو أمر لا يمكن قبوله.

وفي معرض إشادته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال روبيو إن الهجمات كانت بمثابة "خدمة منه" للعالم.

روبيو شدد على أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية "أضعفت" القدرات النووية لإيران.

وأضاف: "في نهاية المطاف، إذا كانت إيران مصممة على امتلاك أسلحة نووية، أعتقد أن هذا سيعرض النظام للخطر".

وتابع: "أعتقد أنهم إذا حاولوا القيام بذلك فإنها ستكون نهاية النظام".

وخلال مشاركته في برنامج على قناة سي بي إس، قال روبيو إن احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز ليس قضية ملحة لواشنطن حالياً، لكنه أكد أنه في حال حدوث ذلك، فإن الصين يجب أن تكون أول من يغضب لذلك.

وأوضح روبيو أن الجزء الأكبر من النفط الصيني يمر عبر هذا الممر.

وذكر أنه إذا قام الإيرانيون بزرع ألغام في مضيق هرمز، فإن الصين ستكون الأكثر تضرراً، وسيكون الأمر مكلفا جدا لها.

وأضاف: "ينطبق الأمر نفسه على دول العالم الأخرى. وسنتأثر نحن أيضاً، لكن التأثير على بقية العالم سيكون أكبر بكثير. وسيكون هذا بمثابة بالنسبة لهم (للإيرانيين)، لأنني أعتقد أنهم إذا فعلوا ذلك، فسيتحرك العالم بأكمله ضدهم".

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.