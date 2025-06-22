مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنرد على أي هجمات إيرانية أخرى بقوة ساحقة

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قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون إن "تغيير النظام يعود للشعب الإيراني وليس لنا".

وأضاف دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "أي هجمات إيرانية أخرى على المدنيين الإسرائيليين، سنرد عليها بقوة ساحقة"، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وتنعقد جلسة مجلس الأمن بناء على طلب من طهران، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الرئيسية في إيران في هجمات بقنابل ضخمة قادرة على اختراق التحصينات.

وأثار التصعيد العسكري الأمريكي موجة من التحذيرات الدولية بشأن تداعياته على أمن المنطقة والعالم، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي.