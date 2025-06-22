 مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنرد على أي هجمات إيرانية أخرى بقوة ساحقة - بوابة الشروق
الأحد 22 يونيو 2025 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: سنرد على أي هجمات إيرانية أخرى بقوة ساحقة

وكالات
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 10:34 م

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون إن "تغيير النظام يعود للشعب الإيراني وليس لنا".

وأضاف دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "أي هجمات إيرانية أخرى على المدنيين الإسرائيليين، سنرد عليها بقوة ساحقة"، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وتنعقد جلسة مجلس الأمن بناء على طلب من طهران، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة المواقع النووية الرئيسية في إيران في هجمات بقنابل ضخمة قادرة على اختراق التحصينات.

وأثار التصعيد العسكري الأمريكي موجة من التحذيرات الدولية بشأن تداعياته على أمن المنطقة والعالم، في وقت تتزايد فيه الدعوات للتهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك