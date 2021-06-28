المصري عبد الرحمن نادر أول عربي في التاريخ يتأهل لنهائي دوري كرة السلة NBA

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نجح المصري الأمريكي عبد الرحمن نادر لاعب فريق فونيكس صانز الأمريكي لكرة السلة في كتابة التاريخ في الدوري الأمريكي للمحترفين للسلة NBA.

وتأهل عبد الرحمن نادر برفقة فريقه فونيكس صانز لنهائي الـNBA بعد الفوز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 4-2 في السلسلة نهائي القسم الغربي، ليحسم فريقه اللقب ويتأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1993.

ونجح عبد الرحمن نادر في أن يكون أول لاعب عربي في التاريخ يصل لنهائي الـNBA وأمامه فرصة لبلوغ المجد إذ حقق اللقب في التاريخ ليكون أول عربي في التاريخ يفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كما أصبح نادر ثاني لاعب مصري يصل للنهائي بعد علاء عبد رب النبي الذي وصل مع فريقه بورتلاند بليزي للنهائي عام 1992 ولكنه خسر أمام شيكاجو بولز.

وينتظر فونيكس صانز بطل القسم الغربي الفائز من ميلووكي باكس وأتالانتا هوكس في القسم الشرقي لمواجهته في النهائي.

وكان عبد الرحمن نادر قد غاب عن أول ثلاثة مباريات في سلسلة نهائي القسم الغربي بسبب إصابة في الركبة لكنه تعافى وشارك مجددا في فوز فريقه باللقب.

ويعتبر عبدالرحمن هو ثانى لاعب مصرى فى التاريخ يشارك فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين (NBA) بعد علاء عبد رب النبى فى 1990 مع فريق بورتلاند تريل بلايزرز، ورابع لاعب عربى بعد اللبنانى رونى صيقلى لاعب جولدن ستيت وريورز وعلاء عبد رب النبى لاعب بورتلاند تريل بلايزرز والتونسى صالح الماجرى لاعب دالاس مافريكس.

وبدأ نادر مشواره في الـNBA بوسطن سيلتيكس عام 2018 ثم أوكلاهوما سيتي ثاندرز، قبل أن ينتقل في 2021 لفونيكس صانز.