زيلينسكي: الضربة الصاروخية لمبنى سكني قرب أدويسا كانت متعمدة

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكني في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا بأنها لم تتم بشكل غير مقصود.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "انترفاكس أوكرين" للأنباء، قال زيلينسكي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي يوهانس جار ستوره في كييف اليوم الجمعة إنها كانت ضربة صاروخية مستهدفة من جانب روسيا، وإرهاب من جانب روسيا ضد بلدات وقرى أوكرانية، وضد الشعب والبالغين والأطفال الأوكرانيين.

وقال إن الصاروخ المستخدم تم تصميمه فعليا من أجل استهداف حاملات الطائرات والسفن الحربية الأخرى.

وخلال الليل، ضربت ثلاثة صواريخ صاروخية مبنى سكنيا ومركزا ترفيهيا على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب ميناء أوديسا. ووفقا لقوات الدفاع المدني، قتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب 39 آخرين.

كان ستوره قد توجه إلى أوكرانيا مباشرة من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت في مدريد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".

وقبل الاجتماع مع زيلينسكي، قام بزيارة منطقة تشيرنيهيف، وتجول فيها بشكل واضح قبل أن يتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا بما يصل إلى مليار يورو (04ر1 مليار دولار) على مداري عامي 2022 و2023.

وسيتم استخدام الأموال لتقديم مساعدات إنسانية، وإعادة بناء، وأيضا من أجل شراء أسلحة. وقال الزعيم النرويجي إن ذلك سيدعم الأوكرانيين في حربهم من أجل الحرية.