أبو الغيط: الجامعة العربية تولي اهتماما بالغا بقضايا الجفاف في القرن الإفريقي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، النائب عبد الرحمن عبد الشكور، مبعوث الرئيس الصومالي الخاص للشئون الإنسانية والجفاف، بمقر إقامته في بيروت التي وصل إليها للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي يُعقد بالعاصمة اللبنانية غداً السبت.



وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن المبعوث الرئاسي سلم أبو الغيط رسالة من الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، تتناول المخاطر الشديد لأزمة الجفاف في منطقة القرن الأفريقي، والتي تُعد الصومال من أكثر البلاد تأثراً بها، حيث تتهدد المجاعة أكثر من 7 ملايين شخص، نتيجة قلة هبوط الأمطار خلال ثلاثة مواسم متتالية، ما سبب موجاتٍ كبيرة من النزوح الداخلي.



ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده خلال اللقاء على ما توليه الجامعة من اهتمام بالغ بقضايا الجفاف في القرن الإفريقي، موجهاً الشكر للرئيس الصومالي على ثقته في الجامعة العربية، ومتعهداً بعمل أقصى جهد ممكن لتنبيه الرأي العام العربي والعالمي للمعاناة الصعبة التي يكابدها أبناء الصومال جراء التغيرات المناخية في منطقة القرن.



وكان أبو الغيط قد وجه نداء قبل عدة أيام ناشد خلاله المجتمع الدولي والجهات المانحة الالتفات إلى المأساة الخطيرة التي يُعاني منها أبناء الصومال. وتعهد الأمين العام للجامعة العربية الاستمرار في حشد التأييد لهذه القضية المهمة، سواء على الصعيد العربي أو الدولي.