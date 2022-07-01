 جمهورية التشيك تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من فرنسا - بوابة الشروق
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جمهورية التشيك تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من فرنسا

ليتوميسل (التشيك) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:39 م
دشن اجتماع مشترك للحكومة التشيكية والمفوضية الأوروبية رئاسة البلاد لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد.

واستقبل رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تحت هطول الأمطار بقلعة ليتوميسل. وتقع القلعة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني على بعد حوالي 160 كيلومترا شرق العاصمة براغ.

وضم البرنامج مشاورات وحفل غداء وكذلك حفلا موسيقيا مسائيا بعنوان "حفل موسيقي من أجل أوروبا".

وكان نحو 200 من ضباط الشرطة حاضرين لضمان سلامة المشاركين.

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة من فرنسا وستتولى المسؤولية حتى نهاية العام الجاري، عن أمور من بينها التوسط لتحقيق حلول وسط بشأن مشروعات أوروبية خلافية.

وخلال رئاستها التي تمتد لستة أشهر، تعتزم البلاد التركيز على الحرب في أوكرانيا وعواقبها. ويشمل ذلك التعامل مع تدفق اللاجئين وتحسين أمن الطاقة.

ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات الوزارية وقمة واحدة على الأقل لزعماء الدول الأعضاء الـ27  في جمهورية التشيك.

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