وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أداءوحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول أداء الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من يناير عام 2019 وحتى يونيو عام 2022.



وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير المُقدم لوزير التعليم العالي، أشار إلى أن برامج التدريب شملت 71667 متدربًا، وتقييم واعتماد 53 مركزًا للتدريب، للعمل كمراكز تدريب واختبارات مُعتمدة لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، كما تم تنفيذ دورات تدريبية لعدد 558 مُدربًا لرفع كفاءة وريادة مهارات المُدربين، وكذلك اعتماد هؤلاء المُدربين بمراكز التدريب بالجامعات الحكومية والمؤسسات المُشاركة.



وأضاف أن التقرير أشار إلى توقيع 21 بروتوكول تعاون مع جامعات أهلية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي على مُنتسبي تلك المؤسسات، وذلك في إطار مبادرة المجلس الأعلى للجامعات، الذي حرص على تفعيل التدريب والاختبارات للبرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC تحقيقًا لرؤية الدولة 2030 ومحو الأمية الرقمية.



وأوضح أن الهدف من تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي، هو رفع كفاءة المجتمع الجامعي من طلاب الدراسات العليا والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إتاحة البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي للمجتمع المدني، مؤكدًا على دور الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد حسن جادالله، في إعداد وإتاحة المحتوى العلمي والاختبارات، وتطويره بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.