 بولندا توقع صفقة بـ 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة - بوابة الشروق
الجمعة 1 يوليه 2022 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

بولندا توقع صفقة بـ 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:42 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:42 م

وقعت بولندا صفقة بقيمة 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة متعددة المهام من طراز AW-149 من مجموعة الدفاع الإيطالية المعروفة بـ "ليوناردو".

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، في تصريح صحفي حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي" اليوم الجمعة، إن عدد المروحيات يمثل سربين، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الدفعات العام المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تسليم إجمالي المروحيات خلال الفترة بين عامي 2023 و2029.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" أليساندرو بروفومو، "فخورون بالمساهمة في الزيادة المستمرة لأمن بولندا ولتعزيز القدرات الصناعية التي تعد أساسية لمرونة البلاد وسيادتها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك