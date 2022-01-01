الاتحاد الأوروبي يتطلع لفرض عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي

يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة لاستهداف الذهب الروسي، وهو ما يماثل خطوة من جانب دول مجموعة السبع، تهدف إلى وضع المزيد من القيود على مصادر إيرادات موسكو، طبقا لمصادر مطلعة



وعندما كشفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا النقاب عن خططها لحظر واردات الذهب الجديدة، من روسيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت بريطانيا أنه سيكون للإجراء "تأثير ضخم" على قدرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على تمويل قواته المسلحة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



ويبدي محللو الصناعة حماسا أقل في هذا الصدد، حيث وصفوا الحظر بأنه رمزي بشكل كبير، نظرا لأن العقوبات المفروضة على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، أغلقت بالفعل الأسواق الأوروبية والأمريكية.



والاستعدادات مستمرة لحزمة العقوبات الجديدة وستدفع بعض الدول لإضافة المزيد من الإجراءات على المقترحات قبل تقديمها إلى الدول الأعضاء للموافقة عليها، طبقا لأحد المصادر.



وستغطي الحزمة الجديدة أيضا إصلاحات لإجراءات، تمت الموافقة عليها مسبقا، ربما تشمل تعديلات للقواعد بشأن نقل السلع الخاضعة للعقوبات إلى جيب "كالينينجراد"، طبقا لما ذكرته مصادر، رفضت الكشف عن هويتها لأنها تتناول قضايا خاصة.