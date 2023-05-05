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الداخلية الفرنسية: نشر 45 ألف شرطي وسط استمرار أعمال الشغب

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:44 م

تعتزم وزارة الداخلية الفرنسية، نشر 45 ألفا من قوات الشرطة، مساء اليوم السبت، وسط استمرار أعمال الشغب في أعقاب قتل الشرطة شابا يبلغ من العمر /17 عاما/ هذا الأسبوع.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لقناة (بي إف إم تي في) الفرنسية، "إنه سيتم تكثيف الإجراءات الأمنية في مدينتي ليون ومرسيليا على وجه التحديد".

واندلعت أعمال شغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل شاب يبلغ من العمر /17 عاما/، عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة قبل أربعة أيام.

وشهدت بعض المدن الفرنسية أعمال نهب وعنف وحرق متعمد، لا سيما في مرسيليا وليون، حيث تصاعد الوضع.

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