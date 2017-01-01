وفاة شاب ألماني إثر تعرضه لطعنات بسكين

أصيب شاب في السابعة عشرة من العمر اليوم السبت في بلدة فاينجارتن بولاية راينلاند بفالتس بجروح إثر تعرضه لطعنات بسكين، وتوفي متأثرا بجراحه.

وقال متحدث باسم جهات التحقيقإن الشرطة اعتقلت مؤقتا رجلا في العشرين من عمره للاشتباه فيه، مضيفة أن الحادثة وقعت قبل الثالثة صباحا بقليل على طريق ترابي بالقرب من مدينة فاينجارتن.

وذكرت الشرطة أن مجموعة كبيرة من السكان كانت في طريق عودتها إلى المنزل والتقت بالمشتبه به البالغ من العمر 20 عاما.

وأضافت الشرطة أنه كان يوقف سيارته على الطريق الترابي، مبينة أن الشاب / 17 عاما / أصيب بعد ذلك بطعنات سكين، وتوفي متأثرا بجراحه، رغم إجراءات الإسعافات الأولية والمتابعة الطبية الطارئة التي أجريت له.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المشتبه به يجب أن يمثل أمام قاضي التحقيق اليوم السبت.