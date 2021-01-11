 مدير المخابرات الأمريكية: تمرد فاجنر يظهر الضرر الذي ألحقه بوتين بروسيا - بوابة الشروق
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مدير المخابرات الأمريكية: تمرد فاجنر يظهر الضرر الذي ألحقه بوتين بروسيا

وكالات
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 7:30 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 7:30 م

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم السبت، إن التمرد المسلح الذى قام به زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن أظهر التأثير المدمر لحرب الرئيس فلاديمير بوتين فى أوكرانيا على بلده.

وأضاف بيرنز، وهو سفير سابق لواشنطن في موسكو، في محاضرة ألقاها أمام مؤسسة ديتشلي في أكسفوردشير بإنجلترا "من اللافت للنظر أن بريجوجن سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين الكاذب بشأن غزو أوكرانيا وإدارة القيادة العسكرية الروسية للحرب"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع "تأثير هذه الكلمات وتلك الأفعال سوف يستمر لبعض الوقت، في تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه".

ووصف بيرنز التمرد بأنه "تحد مسلح للدولة الروسية" لكنه قال إنه "شأن روسي داخلي لم تشارك فيه الولايات المتحدة ولن يكون لها أي دور فيه".

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