بريطانيا تعلن تشديد الإجراءات الاحتجاجات المعادية للسامية

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأفراد الذين يرفعون لافتات أو يطلقون هتافات تستهدف اليهود، مشيرة إلى أن أعمال عنف وقعت مؤخرا غيرت سياق مثل هذه الاحتجاجات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من مقتل 15 شخصا في هجوم بالرصاص على محتفلين بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في شاطئ بونداي بأستراليا، وكذلك بعد هجوم وقع في أكتوبر على كنيس في مانشستر شمال إنجلترا أسفر عن مقتل يهوديين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت شرطة العاصمة لندن وشرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيان مشترك: "نعلم أن فئات في المجتمع قلقة بشأن لافتات وهتافات مثل عولمة الانتفاضة، ومن يستخدمونها في احتجاجات مقبلة أو بصورة تستهدف فئة معينة، يجب أن يتوقعوا اتخاذ الشرطة لإجراءات حازمة".

وأضاف البيان: "وقعت أعمال عنف، وتغير السياق، فالكلمات لها معنى وعواقب. سنتصرف بحزم وسنجري اعتقالات".

ودعت منظمات يهودية إلى تشديد الرقابة على اللغة المستخدمة في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، بينما قالت منظمة "كوميونيتي سيكيوريتي تراست" (CST) المسئولة عن حماية المجتمع اليهودي في بريطانيا، إن الوقائع المعادية للسامية شهدت ارتفاعا حادا.

وكتب ديف ريتش، مدير السياسات في المنظمة، هذا الأسبوع: "هل هناك صلة بين تبني دعوة إلى الموت باسم الحقوق الفلسطينية، وبين قيام أشخاص بالتسبب في سقوط قتلى بالفعل باسم القضية نفسها؟ ما إن تطرح السؤال حتى يبدو الجواب واضحا"، على حد تعبيره.