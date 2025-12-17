وزير الرياضة يوجّه بتذليل العقبات أمام علاج صابر عيد بمعهد ناصر

وجّه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا بالوزارة، بتذليل كافة العقبات أمام صابر عيد، نجم نادي غزل المحلة والمنتخب المصري السابق، خلال تلقيه العلاج داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية اللازمة للرياضيين.

وتقدّم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإلى مسؤولي أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مثمنًا تعاونهم المستمر وتنسيقهم الكامل في متابعة الحالة الصحية لصابر عيد، بما يضمن حصوله على أفضل مستويات الرعاية الطبية، دون تحمّله أي أعباء مالية.

كما وجّه أشرف صبحي الشكر إلى طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، على متابعته المستمرة مع الوزارة وحرصه الدائم على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجم غزل المحلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن صحة الرياضيين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل لكل الرياضيين الذين كان لهم إسهام بارز في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، والحرص على توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم في مختلف الظروف.