منتخب مصر تحت 16 عامًا يفوز على اليابان بركلات الترجيح

نجح منتخب مصر تحت 16 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة الودية التي أُقيمت اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة الودية بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز هدف منتخب مصر اللاعب أحمد بشير، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، بناءً على الاتفاق بين الجهازين الفنيين للفريقين، وحسمها منتخبنا الوطني لصالحه بعد تألق الحارس محمد عبيد، الذي نجح في التصدي لثلاث ركلات ترجيحية.

وقدم المنتخب المصري أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء، وظهر اللاعبون بصورة مميزة، وأهدروا العديد من الفرص.

وحرص لاعبو منتخب مصر، عقب الفوز، على إقامة ممر شرفي والاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني حسين عبد اللطيف، وسط أجواء من السعادة، بعد تحقيق الفوز للمرة الثانية على المنتخب الياباني، بعدما حسم الفراعنة الصغار المباراة الأولى لصالحهم أيضًا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.