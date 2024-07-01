افتتاح المعرض الدولي الفن يعبر الحدود في روما بمشاركة مصرية

تشارك الفنان التشكيلية المصرية الدكتورة دينا طريف في المعرض الدولي "الفن يعبر الحدود"، والذي أفتتحت أعماله مساء أمس الأول بالعاصمة الإيطالية روما.

المعرض تنظمه جمعية أرسينوي للتنمية المجتمع بمصر، بالتعاون مع اتيليه مونتيز بروما، وذلك في الفتره من 29 يونيو إلى 13 يوليو 2024، بمشاركة 40 فنانا من وإيطاليا والسعودية وامريكا والبحرين والكويت، بهدف مد جسور التواصل الثقافي والفني بين الفن المصري ودول العالم عبر إتاحه فرصه للتعريف بملامح الفنون التشكيلية المصرية.

جاءت الأعمال التي ضمها المعرض معبره عن مختلف الاتجاهات والرؤى الفنية، وتضمنت أعمال رسم وتصوير الفوتوغرافي وفن الأداء، والفنون الرقمية، تضافرت معا في باقة ثرية جمعت في طياتها فكر وثقافة وفلسفة الفنانين من مختلف الدول.

شهد المعرض في ليلته الافتتاحية إقبالا جماهيريا من رواد ومحبي ومتذوقي الفنون التشكيلية، والنقاد والإعلاميين، فضلا عن حضور الفنانين المشاركين بالمعرض وسط حالة من التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور.

وأشارت الدكتورة دينا طريف إلى أن المعرض سيشهد خلال فترة إقامته عددا من الفعاليات من ورش عمل للفنانين المشاركين والندوات النقاشية والرسم المباشر، مؤكدة أن المعرض جاء تتويجا لنجاحات، وتعاون سابق انطلق منذ عام 2019، وشهد مشاركة العديد من الدول مثل فرنسا، وألمانيا، والسويد، وإيطاليا، وألبانيا.