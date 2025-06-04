شركة ميتا توقع اتفاقا لمدة 20 عاما لشراء الطاقة النووية من محطة بولاية إلينوي الأمريكية

أعلنت شركة ميتا، وهي الأم لشركة "فيسبوك"، شراء كل الطاقة التي تنتجها محطة للطاقة النووية في ولاية إلينوي الأمريكية لمدة 20 عاما، حسبما أعلنت شركة "كونستيلاشن إنرجي" التي تدير المحطة اليوم الثلاثاء.

وسيضمن التزام الشركة استمرار تشغيل محطة الطاقة النووية التي تبلغ قوتها 1121 ميجاوات بمدينة كلينتون في ولاية إلينوي، حتى بعد انتهاء الدعم الذي منع إغلاقها الذي كان مقررا في عام 2017.

وقالت اورفي باريخ، رئيسة قسم الطاقة العالمية في ميتا "نحن متحمسون للشراكة مع كونستيلاشن ومجتمع كلينتون لضمان العمليات طويلة الأجل للمحطة النووية وإضافة قدرة جديدة والمساعدة في الحفاظ على أكثر من ألف وظيفة. إن تأمين الطاقة النظيفة التي يعتمد عليها، ضروري لمواصلة تطوير طموحاتنا في الذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "نحن فخورون بالمساعدة في الحفاظ على تشغيل محطة كلينتون لسنوات قادمة وإثبات أن هذه المحطة تعد قطعة مهمة لتعزيز القيادة الأمريكية في مجال الطاقة".

يذكر أن "ميتا" تستثمر بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي. ويتطلب التدريب على برامج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها الكثير من النشاط في مراكز البيانات وهذا يعني أيضا استهلاك كبير للطاقة.