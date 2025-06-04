 الدخان من حرائق الغابات في كندا يصل إلى أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدخان من حرائق الغابات في كندا يصل إلى أوروبا

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 11:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 11:59 م

أعلن علماء اليوم الثلاثاء أن دخانا انبعث من حرائق غابات ضخمة في كندا عبر المحيط الأطلسي ووصل إلى أوروبا.

وبحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي سيصل المزيد من الدخان إلى القارة في الأيام المقبلة.

وقد يؤدي هذا إلى أيام ضبابية وتلون الأفق بلون أحمر برتقالي عند غروب الشمس. ورغم ذلك من المتوقع ألا تتأثر جودة الهواء عند مستوى الأرض بصورة كبيرة، حيث يصل معظم الدخان إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وأفاد التقرير بأن أول سحابة دخانية عبرت منطقة البحر الأبيض المتوسط في 18 و 19 مايو، بينما وصلت سحابة ثانية أكبر حجما بكثير إلى شمال غربي أوروبا في الأسبوع الأخير من مايو.


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