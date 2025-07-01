السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت السعودية أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن القياسات تمّت في الظل وفق المعايير المناخية الدولية.

وبحسب البيانات المنشورة، تصدّر مطار الملك فهد الدولي بالدمام القائمة بدرجة حرارة بلغت 3ر49 درجة مئوية، فيما حلّ مطار الكويت الدولي ثانيًا بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، وجاءت الأحساء في المركز الثالث بتسجيلها 1ر48 درجة مئوية.

وفي مكة المكرمة، وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية، تليها العاصمة الرياض التي سجّلت 42 درجة مئوية، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

وتعكس هذه الأرقام تصاعد موجة الحر في منطقة الخليج خلال فصل الصيف، في وقت تتخذ فيه الجهات المختصة إجراءات احترازية للتعامل مع الأجواء شديدة الحرارة، بما يشمل تنبيهات لعموم السكان والعمال في المواقع المكشوفة.