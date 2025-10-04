حماس تجدد موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين التكنوقراط

- حماس: نرحب بجهود وقف الحرب ونرفض تهجير شعبنا ونطالب بانسحاب الاحتلال



أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات فوراً، مع رفضها القاطع لاحتلال القطاع وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة موافقتها على أي إطار لوقف الحرب يستوجب الانسحاب الكامل من القطاع، والإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل التي طرحها الرئيس ترامب، مع توفير الظروف المدنية لعملية التبادل، معلنة استعدادها للدخول عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي.

وشددت على أن ما ورد في مقترح ترامب بشأن مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني الأصلية، مرتبط بموقف وطني جامع، يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم بحثه في إطار وطني فلسطيني جامع ستكون الحركة جزءاً منه وتتحمل كامل المسؤولية.