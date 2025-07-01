 جاتي مهدد بالغياب عن يوفنتوس أمام ريال مدريد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جاتي مهدد بالغياب عن يوفنتوس أمام ريال مدريد

الشروق
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 12:30 ص

أكدت تقارير معاناة نادي يوفنتوس قبل مواجهة ريال مدريد، في المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابات التي ضربت البيانكونيري مؤخرًا.

ويضرب فريق يوفنتوس موعدًا مع نظيره ريال مدريد، لحساب منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية، ويقام اللقاء على أرضية ملعب هارد روك.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست" أن فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس، لم يتواجد في مران الفريق اليوم بسبب معاناته من الإصابة بمرض الإنفلونزا، إلى جانب ارتفاع درجة حرارة جسده.

وأصبح من الصعب أن يبدأ جاتي المباراة أساسيًا رفقة يوفنتوس أمام ريال مدريد، في ظل معاناته من الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، خاصة مع انطلاق اللقاء في الظهيرة.

 


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