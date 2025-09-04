الداخلية السورية: انفجار في المزة 86 بدمشق ولا خسائر بشرية

شهدت منطقة المزة 86 في دمشق، اليوم الأربعاء، انفجاراً ناتجاً عن عبوة ناسفة، اقتصرت أضراره على الماديات، بحسب ما أكد مصدر في وزارة الداخلية لقناة الإخبارية السورية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، إن الانفجار استهدف أحد عناصر الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية استجابت على الفور، عبر تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكد العميد عاتكة فتح الجهات المختصة تحقيقاً عاجلًا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

وفي أغسطس الفائت وقع انفجار مماثل على أوتستراد المزة بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع “أوستن ” مركونة منذ فترة طويلة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.