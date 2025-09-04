تهرب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقًا هينو كلينك، من الإجابة عن سؤال الإعلامي عمرو عبد الحميد، بشأن الأسلحة التي تصدرها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وأبدى الإعلامي خلال استضافته للمسئول العسكري السابق ببرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، تعجبه من انتقاد الضيف للتعاون العسكري بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، وعدم اعتراضه في المقابل على إرسال واشنطن الأسلحة لقتل أهل غزة.



وقال: «أنت تعترض وتنتقد التعاون العسكري بين روسيا والصين، وبين روسيا وكوريا الشمالية، وتقول إن هاتين الدولتين ترسلان أسلحة لموسكو لتستخدمها في أوكرانيا، فيما ترسل واشنطن أسلحة قتل بها أكثر من 62 ألف فلسطيني في غزة، لماذا لم تعترض على ذلك؟».

وأشار الضيف إلى أنه يستطيع الحديث عن الموقف في الشرق الأوسط، قائلًا إن بلاده ترسل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها قدمت كذلك العديد من المساعدات العسكرية إلى مصر والأردن ودول عدة.

واستوقفه عبد الحميد بالقول: «مصر والأردن لم تقتلا أبرياء»، ليحجم الضيف عن التعليق، ويتابع الإعلامي: «هل سمعت إجابتي سيد كلينك، أقول إن الحكومتين المصرية والأردنية لم ترتكبا جرائم إبادة جماعية».

واكتفى المسئول العسكري الأمريكي السابق بالإجابة: «أنا سمعت التعليق»، ويرد الإعلامي: «يبدو أنه ليس لديك تعليق على كلامي».