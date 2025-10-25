 الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة المتحدة اليوم السبت - بوابة الشروق
الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة المتحدة اليوم السبت

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:15 ص

من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلاتها إلى المملكة المتحدة اليوم السبت، بعد أكثر من 5 سنوات من رفع الحظر المرتبط بفضيحة رخص طيارين مزورة في يوليو الماضي.

وقال المفوض السامي الباكستاني (السفير) لدى المملكة المتحدة، محمد فيصل، إن رحلة إسلام آباد - مانشستر يمكن أن تفتح الباب أمام العمليات إلى العديد من المدن البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت.

وأشار فيصل، إلى أن القضايا التي أدت إلى تعليق الرحلات تم حلها، مضيفا أن شركة الطيران عملت على استعادة الثقة بعد حادث تحطم طائرة كراتشي عام 2020، الذي أودى بحياة 97 شخصا وكشف عن استخدام رخص مزورة بين بعض الطيارين

وفتحت الحكومة، تحقيقات جنائية مع 50 طيارا و5 مسئولين على الأقل في مجال الطيران المدني، والذين يزعم أنهم ساعدوهم في تزوير أوراق اعتمادهم للحصول على التراخيص.

ورفعت بريطانيا، الحظر الذي استمر خمس سنوات في يوليو الماضي؛ مما سمح لشركات الطيران الباكستانية بالتقدم بطلب لاستئناف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، فيما كثفت إسلام آباد جهودها لخصخصة شركات الطيران الوطنية.

