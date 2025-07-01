الإصابة تضرب نجم الهلال السعودي قبل دقائق من مباراة مانشستر سيتي

تأكد غياب حسان تمبكتي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال، بسبب تعرضه لإصابة «شعوره بآلام في الركبة» قبل دقائق على إقامة مباراة مانشستر سيتي، في كأس العالم للأندية.

يلعب الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، فجر الثلاثاء الأول من يوليو على استاد «كامنج وورلد».

كان الهلال السعودي قد أنهى مرحلة المجموعات بالبطولة محتلا المركز الثاني في المجموعة التي ضمت: «ريال مدريد، باتشوكا، ريد بول سالزبورج»، ما منحه بطاقة العبور للدور التالي، ومواجهة مانشستر سيتي متصدر مجموعته التي ضمت: «يوفنتوس، العين، الوداد».

ويلعب الفائز من مباراة اليوم، ضد فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي، حيث حقق بطل البرازيل الفوز المفاجئ على إنتر ميلان الإيطالي، في الدور ثمن النهائي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية، على أنه حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين، يتم اللجوء للعب أشواط إضافية لمدة نصف ساعة مقسمة على شوطين، وحال استمر التعادل، يتم لعب ركلات ترجيح.