الحزب الحاكم التركي: تسليم حزب العمال الكردستاني للسلاح ممكن خلال أيام

أفاد مسئولون أتراك بأن حزب العمال الكردستاني المحظور قد يبدأ في تسليم سلاحه في الأيام المقبلة بعد إعلان حله مؤخرا.

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في أنقرة: "إننا في مرحلة قد يصبح أي شيء فيها واقعا في غضون أيام. لذلك ستكون الأيام المقبلة حاسمة من أجل بناء تركيا خالية من الإرهاب".

وبعد عقود من الصراع الدامي في تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو الماضي، بعد دعوة من مؤسسه السجين عبد الله أوجلان، المحتجز في جزيرة قرب إسطنبول منذ 1999.

ودعا الحزب الشريك في ائتلاف أردوغان، حزب الحركة القومية، البرلمان في وقت سابق إلى تأسيس لجنة قبل العطلة الصيفية التي تحل في نهاية يوليو لوضع الأساس القانوني لعملية سلام محتملة.

وشن حزب العمال الكردستاني الذي أسسه أوجلان تمردا مسلحا منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي ساعيا إلى الاستقلال أو الحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا، لكنه تخلى منذ ذلك الوقت عن مطلب الحصول على دولة مستقلة بشكل كامل.