ارتفعت حصيلة القتلى إثر الانفجار والحريق الذي وقع أمس الاثنين في مصنع للأدوية بجنوب الهند إلى 36 شخصا.

وقال مدير قطاع الإطفاء بالولاية جي في نارايانا راو لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن أفراد قطاع الإطفاء انتشلوا جثث 34 عاملا متفحمة من موقع الحادث في منطقة صناعية على بعد 50 كيلومترا من عاصمة الولاية حيدر آباد.

وقال راو إن شخصين آخرين توفيا متأثرين بالحروق التي لحقت بهما، وتم الإعلان عن وفاتهما في المستشفى، مضيفا أنه يجري إزالة ركام وحدة الصناعات الدوائية في شركة سيجاشي للبحث عن أي عاملين محاصرين .وأضاف أنه تم نقل نحو 36 عاملا مصابا إلى المستشفيات.

وأضاف "انهار الهيكل الكامل للمصنع. وتم إخماد الحريق، ونأمل في الانتهاء من إزالة الركام خلال الساعات المقبلة".