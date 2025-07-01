ارتفاع طفيف بمؤشر ثقة شركات التصنيع اليابانية الكبرى في الربع الثاني

سجل مؤشر ثقة شركات التصنيع الكبرى في اليابان ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من العام الحالي ، وفقا لمسح تانكان ربع السنوي الصادر عن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء.

وبحسب المسح ارتفع مؤشر ثقة الشركات إلى موجب 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 10 نقاط مقابل 12 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه استقر مؤشر توقعات الشركات عند مستوى موجب 12 نقطة دون تغيير عن الربع الأول في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 9 نقاط.

وتراجع مؤشر الشركات الكبرى غير الصناعية إلى 34 نقطة مقابل 35 نقطة في الربع الأول، في حين تراجع مؤشر توقعات هذه الشركات من 28 نقطة إلى 27 نقطة خلال الفترة نفسها.

وتراجع مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة إلى نقطة واحدة خلال الربع الثاني مقابل نقطتين خلال الربع الأول، واستقر مؤشر ثقة الشركات الصغيرة غير الصناعية عند مستوى 9 نقاط.