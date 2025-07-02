قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل وافقت على ما عُرض عليها بشأن هدنة الـ60 يوما التي سيستمر فيها وقف إطلاق النار، وإن مصر وقطر يقومان على إعداد صيغة تقدم لحماس، ثم اختتم بأنه على حماس أن تقبل الآن لأن الأوضاع ستكون أسوأ.

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة «"إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء: «معنى قبول إسرائيل هو أنها تلقت صيغة مقترح وقف إطلاق نار محددة، وقال ترامب إنه سيتم بذل الجهود لتحويل هذه الهدنة إلى وقف نهائي للحرب، وكان ذلك البند الأول، ولكن إذا وافقت إسرائيل على صيغة وعُدلت سيكون من حقها أن ترفض».

وتابع: «في نفس الوقت، قال ترامب إن مصر وقطر يعدان صيغة لعرضها على حماس، ومن ثم، فإن الحديث يدور حول صيغتين، وليس صيغة واحدة».

وأشار رشوان إلى أن هذه الهدنة تمثل مناورة ضغط، موضحًا أن ترامب قد يرغب في إلقاء عبء الصيغة التي قبلها الإسرائيليون على المصريين والقطريين في صيغة غير معلومة.

ولفت إلى أن ترامب أعلن أنه أثناء هدنة الـ60 يوما ووقف إطلاق النار، سيتم بذل الجهود مع كل الأطراف للوصول إلى وقف إنهاء الحرب.

وتابع: «هذه الجملة ذات علاقة مباشرة بما تشترطه المقاومة، فالمقاومة لديها أسرى، والأسرى بند رئيسي في بقاء نتنياهو ووعود ترامب، ولو قدمت المقاومة الأسرى في مرحلة الـ60 يوما، لن يكون لديها شيء، ولا يوجد شيء يضمن التزام إسرائيل، إلا بتعهد علني، ولكن في إيران كان هناك تعهد بعدم الضرب، وتم الضرب».

وشدد على أنه من حق المقاومة أن تتردد، وقال: «لا بد للمقاومة أن تتردد، فاتفاق يناير شهد 3 مراحل، وجرى التوقيع عليها، وعندما انتهت أول مرحلة عاد الاحتلال إلى الحرب، ومنذ 18 مارس يستمر الاحتلال في غزة، ولكن، الإيقاف النهائي للحرب مازال ليس متوفرا».