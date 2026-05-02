تقرير: قصف إسرائيلي يدمر أقدم حسينية في النبطية جنوب لبنان

دمر قصف إسرائيلي اليوم السبت أقدم حسينية في منطقة النبطية بجنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "نفذ الطيران الحربي المعادي غارة، صباح اليوم مستهدفا الحسينية القديمة في بلدة الدوير بالنبطية ، ودمرها بالكامل".

وأشارت إلى تدمير قاعة للتعازي بجانبها، بالإضافة إلى قاعات وغرف أرضية ومقر لكشافة الرسالة الإسلامية، لافتة إلى تضرر أضرحة الموتى وروضة الشهداء بشكل كبير إضافة إلى عدد من السيارات التي كانت مركونة قربها.

وأفادت الوكالة بتنفيذ "مسيرة معادية غارة على سيارة على طريق كفردجال - النبطية، ما أدى إلى سقوط شهيدين"، كاشفة عن تنفيذ "مسيرة معادية غارة على طريق شوكين -النبطية، وأفيد عن وقوع إصابات".

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.