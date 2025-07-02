البرلمان الأوروبي يصوت على سحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن النائب الروماني في البرلمان الأوروبي جورجي بيبيريا، الذي قدم اقتراحا بسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن البرلمان سيصوت على الاقتراح الخميس المقبل.

وكتب بيبيريا على منصة "إكس": "صادق مجلس رؤساء البرلمان الأوروبي للتو على تصويت سحب الثقة من أورسولا فون دير لاين. هناك 79 توقيعا. وسيُناقش القرار يوم الاثنين المقبل، وسيُجرى التصويت يوم الخميس المقبل في ستراسبورغ".

ويتطلب تصويت حجب الثقة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في الجلسة الخاصة (على ألا يقل عن 50.1% من إجمالي عدد الأعضاء). وحتى الآن، لم يُجر أي تصويت بحجب الثقة عن المفوضية الأوروبية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في نهاية شهر يونيو أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي طرحوا مبادرة التصويت على حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بسبب الفضيحة المدوية المحيطة بشراء لقاحات فيروس "كورونا" أثناء الوباء.

وقضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في وقت سابق بأن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات في شراء لقاحات فيروس "كورونا" في عامي 2020 و2021 من خلال حجب الوصول العام إلى المعلومات المتعلقة بأسعار الأدوية، كما فشلت في إثبات عدم وجود تضارب في المصالح في مثل هذه المشتريات.