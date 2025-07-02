وزير الإسكان: الدولة أصبح لديها المنتج العقاري المتاح للتصدير للخارج

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة أصبح لديها المنتج العقاري الذي من الممكن تصديره للخارج.

وأضاف في مقابلة مُسجلة أجراها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يتضح من خلال المشروعات الجديدة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين.

وشدد على أن هذا المنتج يلبي احتياجات السوق المحلية كما يمكن تصديره للخارج بما يساهم في تعظيم موارد البلاد من العملة الأجنبية، كما أن هذا الملف - أي تصدير العقار - يساهم في تحقيق انضباط في السوق.

ولفت إلى أن الوزارة لا تتحرك فقط من خلال حجم الطلب والاحتياج لكنها تعمل على إحداث حالة من التوازن بين الوحدات المطروحة داخل السوق وتلك التي يتم طرحها للتصدير سواء من المطورين الحكوميين أو من خلال مطوري القطاع الخاص.

ونوه بأن الوزارة تتيح الفرصة أمام الجميع سواء الأجنبي أو المصري بالخارج أو المصري داخل البلاد من خلال أنماط إسكان متعددة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطرح المجمع بإجمالي 400 ألف سكنية.

وأفاد بأن هذا الطرح تضمن سكن كل المصريين وهو طرح إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل بإجمالي 115 ألف وحدة، بينها 15 ألف وحدة جار التقدم عليها، في حين ستُطرح 100 ألف وحدة في شهر يوليو الجاري.

وأكد أن الدولة تطرح وحدات في المناطق التقليدية في المحافظات وكذلك في المدن الجديدة، كما تم العمل مؤخرًا على استهداف المصريين بالخارج من خلال مبادرات على غرار مبادرة بيت الوطن.



