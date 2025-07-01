جامعة القاهرة تفتتح مجمع ملاعب البادل وتدعو طلابها لممارسة الرياضة وتعزيز اللياقة البدنية

افتتح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، مجمع ملاعب البادل بالمدينة الرياضية في الجامعة؛ ليكون إضافة متميزة للبنية التحتية الرياضية التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ولفيف من عمداء الكليات ومسئولي إدارة رعاية الشباب، واتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من طلاب أسرة من أجل مصر.

وأكد رئيس الجامعة، أن افتتاح ملاعب البادل يأتي في ضوء استراتيجية الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز مفهوم "المجتمع الجامعي النشط"، مشيرًا إلى أن رياضة البادل تعد من أسرع الرياضات نموًا على مستوى العالم، وتجمع بين المتعة البدنية والتفاعل الاجتماعي.

ودعا الدكتور محمد سامي عبدالصادق، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى الاستفادة من هذه الملاعب الجديدة، وممارسة الرياضة بانتظام؛ لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة، ودورها في بناء شخصية متوازنة ومبدعة.

وأوضح أن الجامعة مستمرة في تطوير منشآتها الرياضية؛ لتكون نموذجًا يحتذى به في دعم الرياضة الجامعية.