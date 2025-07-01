وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الإيراني تتصل بسبل دعم العلاقات

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الثلاثاء رسالة خطية، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء ان نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي تسلّم الرسالة ، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض ، سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.

وأضافت "واس" أن الخريجي استعرض مع عنايتي " خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكان السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي، وصف الدعم السعودي لبلاده خلال الحرب التي شنتها إسرائيل، في 13 يونيو الماضي، بأنه "مشرّف".