كم مرة يجب عليك إطعام طفلك الرضيع خلال اليوم؟

تقلق معظم الأمهات من أن أطفالهن لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية أو أنهم لا يأكلون ما يكفي، حيث إنهم ليس بإمكانهم التحدث عندما يشعرون بالجوع.

لذلك نشر موقع "هيلثي تشيلدرين"، نصائح حول عدد المرات التي يجب إطعام الطفل خلال اليوم من أجل نمو وتطور أفضل.

ويأخذ الأطفال حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى من ولادتهم، حيث يحتاج الأطفال حديثي الولادة إلى الحليب بشكل متكرر، ويجب إطعامهم كلما شعروا بالجوع، ويعتبر البكاء هو أحد العلامات الواضحة التي تظهر أن الطفل جائع وقد حان الوقت لإرضاعه، بينما بعد 6 أشهر يتم إدخال الأطعمة الصلبة.

أكد أطباء الأطفال، على اختلاف طبيعة كل طفل عن الآخر مما يؤدي إلى اختلاف عدد المرات التي يجب فيها إطعامهم، ولكن يمكن يلعب العمر دور حاسم في تحديد عدد مرات إطعام الطفل.

وأشار الأطباء، إلى أنه إذا كان الطفل يتغذى علي حليب الأم فقط، فيتعين على الأم إطعامه بشكل متكرر في اليوم، وذلك لأنه يهضم حليب الثدي بسرعة، لذلك يتم تغذية الأطفال دون سن 6 أشهر مرة واحدة كل 2 إلى 3 ساعات.

بينما الأطفال حديثي الولادة يجب إطعامهم من 8 إلى 12 مرة في اليوم ثم ينخفض الرقم إلى 7-9 مرات في اليوم، حيث أنه مع مرور الوقت سوف يشرب الطفل كمية من الحليب أكثر مما اعتاد عليه في المرة الواحدة، ويحدث هذا عادة عندما ينمو الطفل بسرعة.

_ فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أن طفلك يحصل على كمية كافية من الحليب

١. التغيير المتكرر للحفاضات

يبلل الأطفال حفاضتهم كثيرًا عندما يرضعون بشكل صحيح، لذلك إذا كان طفلك يغير من 4-6 حفاضات رطبة في اليوم وحركات أمعاء منتظمة، فلا داعي للقلق بشأن أي شيء.

٢. الشعور بحالة استرخاء

إذا كان طفلك يشعر بالاسترخاء بعد جلسة الرضاعة فهذا يعني أنه قد تم إطعامه بشكل صحيح وأنه بخير.

٣. يكتسب وزنًا

يفقد الأطفال الوزن بشكل عام في الأسابيع 2-3 الأولى، ولكنهم يبدأون في اكتساب الوزن بعد ذلك، مما يدل على أنهم يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية.