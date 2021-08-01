إصابات كورونا حول العالم إلى 197 مليونا و825 ألفا و365 حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 197 مليونا و825 ألفا و365 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و216 ألفا و780 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و978 ألفا و276 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و157 حالة.