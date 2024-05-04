ووكر يترك نعيم سيتي من أجل 45 مليون إسترليني في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، عن وجود عرضًا من فريق أهلي جدة السعودي، للتعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي في الصيف القادم.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن ووكر لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن الدوري الإنجليزي في الصيف القادم، والانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ووكر تواصل مع الجزائري رياض محرز من خلال مكالمة هاتفية في الأيام الماضي، من أجل التعرف على أسلوب الحياة في السعودية.

وأوضحت ذا صن أن الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع كايل ووكر مقابل راتب سنوي يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني.