منظمة إيطالية تعلن بناء منازل لسكان الكهوف في إقليم بأفغانستان

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أعلن مكتب حاكم إقليم باميان الأفغاني، أن منظمة إيطالية وجامعة فلورنسا سوف تشيدان 100 منزل لسكان الكهوف هناك.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء خاما برس اليوم الخميس، أعلن آني بالي، رئيس منظمة فينتو الإيطالية، خلال اجتماع مع حاكم باميان، عبدالله سرهدي، أمس الأربعاء، أن بناء المنازل سوف يبدأ قريبا.

وأشار بالي، وإلى جانبه رئيس جامعة فلورنسا، إلى أن تكلفة بناء المنازل سوف تبلغ 300 ألف دولار، وقال إنها سوف تشيد على الطراز الحديث.

وبحسب التقرير، تعيش الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في باميان، وهي بالعشرات، في كهوف بسبب قلة المساكن الملائمة. وأصبحت تلك الكهوف تعتبر حاليا مباني تاريخية.

ويأتي هذا وسط أنباء عن إجبار حركة طالبان الحاكمة سكان الكهوف على إخلائها.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خطط لبناء مجمع سكني لـ144 أسرة تعيش في الكهوف بمدينة باميان. وجرى وضع حجر الأساس للمجمع في 2 مايو 2023.