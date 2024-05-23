تقديم طلب لطرد أعضاء البديل الألماني من كتلة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي

طلب زعيم كتلة "الهوية والديمقراطية" آي دي في البرلمان الأوروبي طرد جميع نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" الألماني من الكتلة، وذلك حسبما ورد في وثيقة- اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- تم إرسالها إلى كبار ممثلي أحزاب هذه الكتلة اليوم الخميس.

وجاء في نص الطلب القول: "بالنظر إلى سلسلة الحوادث التي كان السيد ماكسيميليان كراه وبالتالي الوفد الألماني للمجموعة ضالعا فيها، وبالنظر إلى حقيقة أن هذه الحوادث أضرت بتماسك وسمعة المجموعة"، فإنه ينبغي اتخاذ قرار بإنهاء عضوية أعضاء الوفد الألماني فورًا، وتضمن النص ذكر أسماء جميع النواب التسعة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الأوروبي.

وسيتم الآن التصويت على الطلب عبر إجراء كتابي يستمر حتى وقت لاحق من بعد ظهر اليوم. ووفقًا لمعلومات (د.ب.أ)، فإن حزب الرابطة الإيطالية كان من بين الأحزاب التي وافقت بالفعل على الطلب.

وبحسب القواعد المعمول بها في مجموعة "الهوية والديمقراطية"، يُعتبر الصمت حيال الطلب بمثابة موافقة أيضًا.

وكانت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نقلت الأسبوع الماضي عن المرشح الرئيسي لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات الأوروبية المقبلة، ماكسيميليان كراه، قوله إن أعضاء قوات الأمن النازية الخاصة (أس أس)، ليسوا جميعا مجرمين، وذلك في إشارة إلى وحدة "شوتس شتافل"، وهي منظمة شبه عسكرية كانت تحت قيادة الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر والحزب النازي.

وكان كراه، تعرض بالفعل لضغوط بعد اعتقال أحد مساعديه في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي بشبهة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية.