قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها، التي تتخذها سواء خاصه بالشان الداخلي أو الخارجي مثمنا دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية، وأيضا دور الدبلوماسية المصرية.

وقال النائب علاء عابد، أن قناة السويس الجديدة كانت اول المشروعات القومية التي اتخذها الرئيس السيسي عقب توليه قيادة البلاد؛ نتيجة حرصه على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن قناة السويس تعد أحد اعمدة الاقتصاد المصري، وهي مصدر هام من مصادر الدخل القومي وايضا مصدر للعمله الاجنبيه التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال النائب علاء عابد إننا نعلم جميعا الظروف التي مر بها العالم وتأثرت بها قناة السويس، وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا وإيرادات كبيرة وستظل قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشةخلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.