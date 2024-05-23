 ضياء رشوان: لا مجال لتعاون مصر أو قبولها الوجود الإسرائيلي في معبر رفح - بوابة الشروق
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ضياء رشوان: لا مجال لتعاون مصر أو قبولها الوجود الإسرائيلي في معبر رفح

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 3:25 م

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر كانت تفتح معبر رفح أمام دخول الأفراد وشاحنات المساعدات، عندما كان المعبر تحت سيطرة الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن إسرائيل احتلت مطلع الشهر الجاري المعبر من الجانب الفلسطيني، وهو ما أدى إلى وقف مصر التنسيق بشأن إدخال المساعدات عبره.

وأكد أنه «لا مجال أبدًا لتعاون مصر مع حيش الاحتلال أو قبولها الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، أيًا كانت الدوافع الإنسانية»، مشيرًا إلى أن المقاومة أكدت رفضها إدخال المساعدات عبر المعبر طالما تسيطر عليه قوات الاحتلال.

ونوه أن تعاون مصر مع الجيش الإسرائيلي لإدخال المساعدات عبر منفذ رفح يمنح شرعية للاحتلال في المدينة الفلسطينية، مؤكدًا رفض الأمر بصورة قاطعة.

ولفت إلى أن «معبر رفح المنفذ الوحيد الذي يربط غزة بدولة عربية»، مضيفًا: «كل المنافذ الأخرى تربط غزة بإسرائيل، ولو أرادت تل أبيب إدخال المساعدات فلديها 6 معابر أخرى وميناء أسدود».


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