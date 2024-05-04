الصين تتبرع بـ100 ألف دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان

أعلن الصليب الأحمر الصيني، أنه تبرع بمبلغ 100 ألف دولار إلى مكتب نائب رئيس "الهلال الأحمر الأفغاني" لدعم ضحايا الفيضانات.

وقال السفير الصيني في كابول، إن الصليب الأحمر في البلاد أودع هذا المبلغ لدى مكتب الملا، نور الدين ترابي نائب رئيس الهلال الأحمر الأفغاني، حسب وكالة "خاما برس" الأفغاني اليوم السبت.

وكانت الصين، قد أعلنت أيضا في السابق أنها سترسل 100 مليون يوان لمواجهة "تحديات إنسانية".

واتسمت علاقات الصين بأفغانستان بأنها جيدة في العامين الماضيين وزار مسؤولون منها مرارا أفغانستان لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطات الأفغانية.

وفي العامين الماضيين أيضا، ساعدت الصين أفغانستان في مجالات التعليم والصحة والبناء وإرسال مساعدات إنسانية.

وكانت وزارة الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية للحكومة المؤقتة في أفغانستان قد أعلنت في 17 أبريل الماضي ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا إلى 66 شخصا.

وأضافت الوزارة، أنه نتيجة للفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا، نفق 600 رأس ماشية وألحقت أضرار بـ235 منزلا.

يشار إلى أن أفغانستان تعاني من آثار عقود من الصراع والكوارث الطبيعية الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك الفيضانات والزلازل.